Экс-премьер Британии Трасс рассказала о блохах в резиденции на Даунинг-стрит

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс рассказала о том, что резиденция главы британского кабмина "кишела блохами", когда она въезжала туда осенью 2022 года, по ее словам, это может быть связано с собакой ее предшественника на посту премьера Британии Бориса Джонсона.
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