Кнайсль: будет символично, если Трамп приедет в Москву на 9 Мая

РИА Новости/Максим Блинов Визит президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который получил приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить РФ, в Москву будет очень символичным, если состоится 9 мая для участия в торжествах в честь Победы в Великой Отечественной войне, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем телеграм-канале.