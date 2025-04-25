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ЭСК поддержала отмену гола «Пари НН» в ворота «Локо» и неудаление Самошникова. Пенальти «Оренбурга» в игре с «Махачкалой» не назначен правильно

Нижегородская команда крупно проиграла на выезде (0:3) в 25-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных.

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