Глава правящей партии Грузии назвал первоочередную политическую задачу

Цель правящей партии Грузии состоит в недопущении втягивания в войну по украинскому сценарию, заявил основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили 16 июля во время официального открытия предвыборной кампании партии.
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