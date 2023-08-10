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Кузнецов о ситуации с Федотовым: «Этот случай войдет в историю. Как русский скажу, что он мог бы заиграть в «Филадельфии»

КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

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