Тарифный блеф Трампа

Введение запретительных пошлин на поставку в США товаров из стран БРИКС — не более чем хлесткая вербальная угроза: по значительному числу товаров зависимость США от импорта из стран блока слишком высокаCharlie Neibergall/AP/TASS читайте на monocle.
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