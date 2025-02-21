На Сахалине связисты отдельного батальона управления армейского корпуса ВВО провели комплексную тренировку по установке связи

По легенде тренировки условным противником было установлено подавление канала связи батальона управления, после чего связисты поочерёдно выполнили переход на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.
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