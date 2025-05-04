Ещё две зарубежные авиакомпании возобновляют полеты в Россию

С 1 мая в Россию возобновляют рейсы израильская авиакомпания El Al и вьетнамская Vietnam Airlines. Об этом информирует газета «КП», ссылаясь на слова Владимира Шкляра, полномочного министра посольства Израиля в РФ.
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