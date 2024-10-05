Сможет ли цена на Solana (SOL) вскоре достичь $1000

За последний день цена Solana выросла на 1,88%, что обусловлено более широким рыночным ралли. Этот рост позволил инвесторам SOL вернуть себе важную 200-дневную скользящую среднюю, усилив продолжающийся восходящий импульс.
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