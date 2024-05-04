Мы не боимся говорить правду: Царьград вступает в десятый год существования

Сегодня Царьград вступает в десятый год существования. Мы не боимся говорить правду. Наше место в первых рядах бойцов информационного фронта нашей Священной войны с западной цивилизацией Зла, подчеркнул учредитель первого русского телеканала Царьград Константин Малофеев.
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