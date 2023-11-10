В Краснодаре вынесли приговор дезертиру, собиравшемуся вступить в ряды ВСУ

Противник спецоперации собирался примкнуть к вооружённым формированиям на Украине.В июне 2023 года 49-летний мужчина был задержан на ж/д вокзале "Краснодар-1" при попытке выехать за рубеж для вступления в ряды ВСУ.
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