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Более 3,8 тыс. централизованных закупок провел Департамент по конкурентной политике за восемь лет

Более 3,8 тыс. централизованных закупок провел Департамент по конкурентной политике за восемь лет

За восемь лет Департамент города Москвы по конкурентной политике провел более 3,8 тысячи централизованных закупок, заказчиками в которых выступили столичные органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения.

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