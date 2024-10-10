Более 3,8 тыс. централизованных закупок провел Департамент по конкурентной политике за восемь лет

За восемь лет Департамент города Москвы по конкурентной политике провел более 3,8 тысячи централизованных закупок, заказчиками в которых выступили столичные органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения.
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