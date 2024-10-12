Сергей, всё нормально будет с дорогой. Ведутся подготовительные работы к ремонту. Всё будет. И сроки определены вполне реальные.
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Сергей, всё нормально будет с дорогой. Ведутся подготовительные работы к ремонту. Всё будет. И сроки определены вполне реальные.