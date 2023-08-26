Не герой он для меня, никогда им не был и никогда им не будет

Galina Bobryasheva

Подлость, это когда приказывают расстреливать своих же бойцов! Вчера они были на передовой, а сегодня в угоду обосравшимся без причины лапампасникам по преступному приказу этих ребят расстреливают! В колонне и рядом идут мирные люди и их тоже бомбят. От этой бомежки погибло 30 человек! Они для вас не люди? Бойцы Вагнера, которые вчера вышли с передовой, которые защищали нашу страну и вас в том числе для вас не люди? По уставу боец не должен выполнять преступный приказ! И некоторые летчики отказались лететь и бомбить своих же товарищей! Эти летчики не люди? А кто люди? Шойгу, который сдриснул с Ростова и не удосужился провести переговоры и утрясти ситуацию? Трусость и оставление своих товарищей в опасности, которую они сами же и придумали, у вас в почете? Таких вы хотите видеть командиров в нашей армии? Такое поведение у вас пример для подражания? Молодцы! Тогда нашим ребятам грозит опасность и от укрофашистов и от таких вот командиров, которые бросают позиции и убегают. Нет слов! Опасность еще и от таких как вы! Потому что любое преступление зажравшегося начальства оправдаете в угоду или из страха !