Закрытая экологическая система ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Просто поразительно, насколько тексты так называемых военблогеров перекликаются с текстами западных журналистов, написанных на смерть (предполагаемую) Пригожина.
Не герой он для меня, никогда им не был и никогда им не будет
Комментарии
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Галина Светлая
Вы правы. Удачи вам.
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7 час.
Роман В
Очередной пасквиль теперь уже на покойного... все никак не угомонится бело-власовская слякоть, перепугались 24 так, что до сих пор простить не могут, своих замараных памперсов.
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7 час.
Galina Bobryasheva
Подлость, это когда приказывают расстреливать своих же бойцов! Вчера они были на передовой, а сегодня в угоду обосравшимся без причины лапампасникам по преступному приказу этих ребят расстреливают! В колонне и рядом идут мирные люди и их тоже бомбят. От этой бомежки погибло 30 человек! Они для вас не люди? Бойцы Вагнера, которые вчера вышли с передовой, которые защищали нашу страну и вас в том числе для вас не люди? По уставу боец не должен выполнять преступный приказ! И некоторые летчики отказались лететь и бомбить своих же товарищей! Эти летчики не люди? А кто люди? Шойгу, который сдриснул с Ростова и не удосужился провести переговоры и утрясти ситуацию? Трусость и оставление своих товарищей в опасности, которую они сами же и придумали, у вас в почете? Таких вы хотите видеть командиров в нашей армии? Такое поведение у вас пример для подражания? Молодцы! Тогда нашим ребятам грозит опасность и от укрофашистов и от таких вот командиров, которые бросают позиции и убегают. Нет слов! Опасность еще и от таких как вы! Потому что любое преступление зажравшегося начальства оправдаете в угоду или из страха !
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5 час.
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