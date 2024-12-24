Америка – «владычица морей»: зачем Трампу понадобились Канада, Панама и Гренландия

За небольшой срок до инаугурации избранный президентом США республиканец Дональд Трамп развил такую бурную деятельность, будто он в Белый дом въезжает не на 4 года, причем в последний раз, а на всю оставшуюся жизнь, которая будет вечной и 20 января 2025 года должна пройти коронация монарха.