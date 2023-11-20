Проходит обсуждение проекта новой сети общественного транспорта в Иванове и пригороде Какие маршруты в нем представлены – смотрите в карточках Оставить свои предложения по проекту можно на сайте https://ивановскийтранспорт.
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