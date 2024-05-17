Как при СССР увеличилась площадь Украины

В годы существования СССР территория Украины стала одной из самых быстрорастущих. Она вошла в состав нового государства в 1922 году, а уже в 30-е и 40-е сильно увеличилась в размерах благодаря присоединению Галиции, Северной Буковины и Закарпатья.
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