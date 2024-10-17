Стало известно, почему лидер «Руки вверх!» ушел в бизнес на пике карьеры

Артист не уверен, что концерты могут дать стабильность Известный певец, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в интервью Юлии Меньшовой рассказал, что начал заниматься бизнесом ради стабильности и подстраховки.
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