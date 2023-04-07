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«Мы не отступим»: Глава Национального союза фермеров Владислав Серафин о протестах в Польше

«Мы не отступим»: Глава Национального союза фермеров Владислав Серафин о протестах в Польше

Фермеры на этот раз хотят перекрыть проезд в Дорохуске Люблинского воеводства. Глава Национального союза фермеров Владислав Серафин заявил, что фермеры в Польше вновь собираются перекрыть дорогу из Украины в Дорохуске Люблинского воеводства.

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