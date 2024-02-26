Большинство жителей Германии выступили за мирные переговоры по Украине

ТАСС/ABACA Более половины немцев высказались за мирные переговоры по Украине, против поставки Киеву ракет Taurus и ее вступления в НАТО, пишет BILD со ссылкой на опрос, проведенный Институтом социологических исследований.
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