Операторы БПЛА уничтожили пункт управления боевиков ВСУ

РИА Новости/Константин Михальчевский Операторы FPV-дронов группировки "Восток" уничтожили объект управления и связи украинских боевиков в районе населенного пункта Отрадное на южно-донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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