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Аргументы недели

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Тюрьма за светский бассейн: россиянку посадили за защиту от исламизации

Тюрьма за светский бассейн: россиянку посадили за защиту от исламизации

64-летняя россиянка Людмила, работавшая управляющей отеля в Турции, оказалась за решёткой. Её «преступление»? Она попыталась защитить светские правила общественного бассейна и не пустила 13-летнюю девочку плавать в буркини — закрытом исламском купальнике.

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