Внезапно до Великобритании дошло, что ей угрожает опасность

Похоже Британию накрывает паника. Более десятка действующих военнослужащих и экспертов по обороне заявили, что Великобритания и ее военные объекты за рубежом потенциально подвержены риску со стороны ракет большой дальности, разрабатываемых Китаем , Россией и Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии