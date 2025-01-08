Внезапно до Великобритании дошло, что ей угрожает опасность

Похоже Британию накрывает паника. Более десятка действующих военнослужащих и экспертов по обороне заявили, что Великобритания и ее военные объекты за рубежом потенциально подвержены риску со стороны ракет большой дальности, разрабатываемых Китаем , Россией и Ираном.