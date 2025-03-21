В Европе хотят представить США план по смене лидерства в НАТО

В Европе разрабатывают инициативу по перераспределению роли в НАТО, сообщает Financial Times. По информации, полученной от четырех европейских чиновников, несколько стран континента хотят до июньского саммита НАТО предложить США новый план, согласно которому Европа возьмет на себя основную ответственность за финансирование альянса и оборону региона.