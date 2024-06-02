Военнослужащие ВС Республики Беларусь прошли подготовку к использованию тактического ядерного оружия.
Начальник авиации РБ Давидович: Белоруссия готова к применению ТЯО
Комментарии
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Вера смелых
Это хто сказал "мяу"?
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17 час.
Вера смелых
Как "начальник авиации" (хи-хи) похож на своего главкоманувача... тоже смешно надевает щеки - а все , зная, что ТЯО не передано в руки першасортных, а всего лишь РАЗМЕЩЕНО на территории, смеются... многие в кулачок, следуя политесу "брацконародности", а кто понял, чего она стоит России, смеётся открыто. Ну да, подготовили кого-то, на всякий случай, но не для того, чтобы вы этим трясли, как своими портками.
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17 час.
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