Начальник авиации РБ Давидович: Белоруссия готова к применению ТЯО

Вера смелых

Как "начальник авиации" (хи-хи) похож на своего главкоманувача... тоже смешно надевает щеки - а все , зная, что ТЯО не передано в руки першасортных, а всего лишь РАЗМЕЩЕНО на территории, смеются... многие в кулачок, следуя политесу "брацконародности", а кто понял, чего она стоит России, смеётся открыто. Ну да, подготовили кого-то, на всякий случай, но не для того, чтобы вы этим трясли, как своими портками.