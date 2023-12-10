Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику

Россия предпринимает усилия для того, чтобы противодействовать активности сил НАТО в Арктике. Уже к 2027 году Минобороны РФ планирует в несколько раз увеличить зону непрерывного радиолокационного контроля в регионе, заявил на форуме «Арктика: настоящее и будущее» главком ВМФ Николай Евменов.