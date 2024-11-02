Трагедия Курской области - "хитрый план" лично Путина: Блогер Витязева пытается взорвать страну изнутри?

Блогер Юлия Витязева смогла удивить добрую часть патриотов России, и это мягко сказано. Трагедия Курской области, где погибли десятки мирных людей, а парни своей кровью отвоёвывают у противника нашу землю, по её словам, "хитрый план" президента России Владимира Путина.
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