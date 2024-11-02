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Закон и Порядок

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Трагедия Курской области - "хитрый план" лично Путина: Блогер Витязева пытается взорвать страну изнутри?

Трагедия Курской области - "хитрый план" лично Путина: Блогер Витязева пытается взорвать страну изнутри?

Блогер Юлия Витязева смогла удивить добрую часть патриотов России, и это мягко сказано. Трагедия Курской области, где погибли десятки мирных людей, а парни своей кровью отвоёвывают у противника нашу землю, по её словам, "хитрый план" президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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vagas Karlito
Что то не вериться, что на канале &quot;Соловьёв Life&quot; не  знали о чем та  вещать желает!  Может нашли простушку и вложили ей тему!))
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12 час.

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