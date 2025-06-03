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Правозащитница Дуб: мошенники массово обманывают россиян с помощью Лабубу

Правозащитница Дуб: мошенники массово обманывают россиян с помощью Лабубу

Мошенники начали использовать популярность кукол Лабубу для кражи средств у россиян. Причем это не какие-то принципиально новые схемы – игрушки стали лишь поводом привлечения внимания новых потенциальных жертв, объяснила эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб в беседе с 360.

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