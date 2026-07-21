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Лотар Маттеус: «Скучный финал ЧМ. Аргентина вообще не шла в атаку, ни одного удара до 120-й минуты. Это заслуга Испании, но не хватило азарта, когда играет только одна команда»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о финале чемпионата мира-2026, в котором Испания обыграла Аргентину (1:0, дополнительное время).

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