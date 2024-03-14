ЦБ: россияне стали обращаться с деньгами по-другому

На фоне высокой ключевой ставки россияне все активнее переходят к сберегательной модели поведения, рассказал первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган, чьи слова приводит «Прайм».
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