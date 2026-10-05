Царьград
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Царьград

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Прошлогодний иммунитет от гриппа больше не работает? Эксперт Аграновский доходчиво объяснил

Прошлогодний иммунитет от гриппа больше не работает? Эксперт Аграновский доходчиво объяснил

Минздрав сообщил, что к новому штамму гриппа иммунитета нет. Разобраться в ситуации Царьград попросил доктора биологических наук, заведующего сектором молекулярной вирусологии биологического факультета МГУ имени М.

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