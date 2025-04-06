Германия потребовала российский газ

В В

Хорошо бы России вообще не смотреть в ту сторону лет пятьдесят. Пусть этот гадюшник подыхает. Вот только наши чинуши наверняка уже на низком старте ждут, не дождутся бежать им жопы вылизывать и гнать сырьё по дешёвке.