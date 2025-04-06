Заноза
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Заноза

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Германия потребовала российский газ

Германия потребовала российский газ

С торжествующим злорадством и полным основанием можно сказать — свершилось. Трансатлантическая западная коалиция прямо на глазах рассыпается благодаря изменению даже не курса, а корневой идеологии внешней политики Вашингтона, и вчерашние благостные союзники открыто рвут одеяло на себя.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Хватит линий чертить. Пора на кресты переходить...
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7 час.
В В
Хорошо бы России вообще не смотреть в ту сторону лет пятьдесят. Пусть этот гадюшник подыхает. Вот только наши чинуши наверняка уже на низком старте ждут, не дождутся бежать им жопы вылизывать и гнать сырьё по дешёвке.
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7 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Они летом готовятся воевать с нами, зачем мертвым газш
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38 мин.
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