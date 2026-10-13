Заммэра, после того как шефа посадили, продолжила начатое

Наталья Соколова в 2018 году стала первым вице-мэром Владивостока в команде главы города Олега Гуменюка.
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Такое безобразие происходит не только во Владивостоке. Есть опасения, что в московской области скоро не останется ни полей, ни лесов, ни лугов, - все займет коммерчески выгодное строительство.
ДААААА!!Не у всех фамилия ЧУБАЙС!!!
Эквилибристы и жонглёры в действии с госсобственностью и в умении выкручиваться.
а стрелять не пробовали
Дурной бабе дать 20 лет .