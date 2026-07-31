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Газета.ру

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При атаке БПЛА на Волгоград пострадали пять человек, загорелся склад Wildberries

При атаке БПЛА на Волгоград пострадали пять человек, загорелся склад Wildberries

В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате ударов пострадали пять человек, повреждены жилые дома, возникли пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса и складских объектах, включая логистический центр Wildberries.

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