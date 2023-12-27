Росреестр вступает в год земли

2023 год Росреестр заканчивает на позитиве. В планах ведомства на 2024-й — расширить все действующие программы, разработать новые цифровые сервисы, сохранить клиентоориентированность и принять решения, делающие более открытым доступ к земельным ресурсамВ России появился новый профессиональный праздник — День работника органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.