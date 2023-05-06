Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Лидс», «Челси» в гостях у «Борнмута», «Ливерпуль» против «Брентфорда»

Также в субботу «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом», «Ливерпуль» встретится дома с «Брентфордом». В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Ньюкаслу», «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Вест Хэмом».
Популярные статьи
- Медведев – Шевченко: «Если так будешь играть, мы в финале встретимся»
- Агент Обрад Фимич: «Швед остался жив благодаря одному Богу. Нападавшие должны понести наказание»
- Непомнящий проиграл Лижэню, титул «Наполи» откладывается, «Ман Сити» и «Бавария» лидируют, 50 очков Карри в 7-м матче серии, конфликты Генича, победа Переса и другие новости
Свежие комментарии