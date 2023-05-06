Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Лидс», «Челси» в гостях у «Борнмута», «Ливерпуль» против «Брентфорда»

Также в субботу «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом», «Ливерпуль» встретится дома с «Брентфордом». В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Ньюкаслу», «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Вест Хэмом».