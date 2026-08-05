Беннет: Израиль должен быть полноценным союзником США

Израиль должен быть полноценным союзником США, а не зависимой стороной. Такое мнение бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет высказал в интервью RTVIИзраиль должен быть полноценным союзником США, а не зависимой стороной, заявил бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет в специальном интервью RTVI.