Беннет: Израиль должен быть полноценным союзником США

Израиль должен быть полноценным союзником США, а не зависимой стороной. Такое мнение бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет высказал в интервью RTVIИзраиль должен быть полноценным союзником США, а не зависимой стороной, заявил бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет в специальном интервью RTVI.
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