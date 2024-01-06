Xiaomi Civi 4 получит Snapdragon 7 Gen 3 и поборется с Honor 100.  Первые подробности о будущей новинке Xiaomi

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне Xiaomi Civi 4. По данным информатора, аппарат будет построен на однокристальной платформе Snapdragon 7 Gen 3, дебютировавшей в ноябре прошлого года.
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