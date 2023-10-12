Алиев усомнился в правдивости стремления Армении к миру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев усомнился в том, что руководство Армении хочет мира. Свою позицию он 11 октября изложил во время очередного, 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).