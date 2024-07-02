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В фокусе внимания прокуратуры Могилевской области - готовность АПК к уборочной и севу озимых.

В фокусе внимания прокуратуры Могилевской области - готовность АПК к уборочной и севу озимых.

1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С началом подготовки к уборке урожая зерновых и зернобобовых культур прокуратура Могилевской области активизировала надзор за исполнением законодательства в сфере агропромышленного комплекса.

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