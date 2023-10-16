Депутат рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну

Депутат Верховной рады и бывший член партии «Слуга народа» Александр Дубинский выступил 16 октября с петицией, которая призывает президента Украины Владимира Зеленского позволить всем гражданам страны свободно перемещаться, выбирать место жительства и покидать территорию Украины, как об этом сказано в Конституции.