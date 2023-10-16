ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    А что, у нас уже выходит  газета Haaretz?В Кремле сообщили...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    На вилы...После нападения х...
  • Вовладар Даров
    Никаких переговоров, Россия уже предлагала, теперь только капитуляция!!!!В Польше допустил...

Депутат рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну

Депутат рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну

Депутат Верховной рады и бывший член партии «Слуга народа» Александр Дубинский выступил 16 октября с петицией, которая призывает президента Украины Владимира Зеленского позволить всем гражданам страны свободно перемещаться, выбирать место жительства и покидать территорию Украины, как об этом сказано в Конституции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх