В финал Международной Премии #МыВместе вышли три проекта жителей Ивановской области

<p> Стартовало народное <a href="https://dobro.ru/vote/wearetogether?voteId=wearetogether&contest=64&settlement%5Btitle%5D=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB&settlement%5Bregion%5D=37&settlement%5BcountryCode%5D=RU">голосование</a> за финалистов Международной Премии #МыВместе: до 6 ноября любой желающий может отдать свой голос за понравившийся проект.
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