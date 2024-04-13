Кимаковский: идущие на мясные штурмы солдаты ВСУ чаще переходят на сторону РФ

Согласно заявлению советника главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского, солдаты ВС Украины становятся более склонными к переходу на российскую сторону, когда они убеждаются, что их посылают на «мясные» штурмы.
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