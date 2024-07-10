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Очевидец: пострадавший при крушении самолета в Татарстане сломал ноги и руку

Пострадавший в авиакатастрофе легкомоторного самолета в Татарстане получил тяжелые травмы. Соответствующее заявление сделал очевидец авиакатастрофы Рустем, который одним из первых оказался на месте крушения самолета.

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