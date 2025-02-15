Похоже, сегодня последний солнечный день 😀 далее 3 дня дождя 🌧️ и понижение температуры аж до -4. Пришла зима в Сочи?) На Красной Поляне ночью ожидается до -10 ❄️ ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.
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Похоже, сегодня последний солнечный день 😀 далее 3 дня дождя 🌧️ и понижение температуры аж до -4. Пришла зима в Сочи?) На Красной Поляне ночью ожидается до -10 ❄️ ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.