Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 12-й тур. Непомнящий сыграет с Фируджей, Видит против Абдусатторова и другие партии

Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Нидерланды 12-й тур Начало партий – 16:00 по московскому времени. Алиреза Фируджа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) Йорден ван Форест (Нидерланды) – Аниш Гири (Нидерланды) Макс Вармердам (Нидерланды) – Дин Лижэнь (Китай) Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Вэй И (Китай) Сантош Видит (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Александр Донченко (Германия) – Пархам Магсудлу (Иран) Доммараджу Гукеш (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) Турнирное положение: Абдусатторов – 7,5, Гукеш – 7, Гири, Видит, Прагнанандха, Вэй И – по 6,5, Непомнящий, Фируджа – по 6, Дин Лижэнь – 4,5, Магсудлу, Цзюй Вэньцзюнь, Вармердам, Донченко, ван Форест – по 4.