Южнокорейский ЗРК «Чхонгун-2» на международном рынке Основные средства ЗРК KM-SAMЮжная Корея стремится занять свою нишу на международном рынке зенитных систем и вооружений.
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Южнокорейский ЗРК «Чхонгун-2» на международном рынке Основные средства ЗРК KM-SAMЮжная Корея стремится занять свою нишу на международном рынке зенитных систем и вооружений.
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