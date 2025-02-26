Киев может избежать сделки с Трампом, мобилизовав молодежь — The Economist

Единственный шанс Киева противостоять сделке с американскими властями по ископаемым — мобилизация молодежи, 26 февраля сообщает журнал The Economist со ссылкой на американского и украинского высокопоставленных чиновников.
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