Западные инвесторы скупают российские акции в ожидании снятия санкций

На фоне новостей, предполагающих некоторое «потепление» между Москвой и Вашингтоном зарубежные инвесторы обрели интерес к российским активам и пытаются стать «пионерами» в их закупке, поэтому ищут пути обхода санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на юриста по ценным бумагам Григория Мариничева из Morgan, Lewis & Bockius в Нью-Йорке.