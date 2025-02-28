Западные инвесторы скупают российские акции в ожидании снятия санкций

На фоне новостей, предполагающих некоторое «потепление» между Москвой и Вашингтоном зарубежные инвесторы обрели интерес к российским активам и пытаются стать «пионерами» в их закупке, поэтому ищут пути обхода санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на юриста по ценным бумагам Григория Мариничева из Morgan, Lewis & Bockius в Нью-Йорке.
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