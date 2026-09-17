БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Красная линия Гагаузии. Для чего на выборы запускают Стояногло

Красная линия Гагаузии. Для чего на выборы запускают Стояногло

Дмитрий Кайнаржи.   Режиму румынки Майи Санду крайне выгодно участие экс-генпрокурора Молдовы Александра Стояногло в выборах нового главы строптивой автономии – Гагаузии.

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